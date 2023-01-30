Что получит Запад в случае победы Украины: Шарий обратил внимание на особое заявление

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Об этой информации сообщил Шарий в своем Телеграме, передает «УРА-Информ».

«США сражаются за титан Украины. Если Украина одержит победу, США вместе с НАТО сумеют получить доступы к месторождениям титана», – коротко написал Шарий, сославшийся на западную пресс-службу Newsweek.

Что примечательно, со стороны официальных лиц Америки вышеупомянутых заявлений никогда не было сказано. Тем не менее, некоторые эксперты, действительно, считают, что после войны у Украины и Запада могут быть совместные проекты, и в ходе их реализации представители Запада могут получать специальные доступы с условиями по соответствующим контрактам.

Как сообщалось ранее, США приняли военное решение по Украине: СМИ объяснили, что намерен изменить Вашингтон.