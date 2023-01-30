Политика

У Медведчука новый план по Украине: экс-глава «ОПЗЖ» раскрыл, в чем он заключается

Родион Власов

Бывший лидер запрещенной в Украинском государстве фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук дал первое интервью после освобождения из украинского плена.

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Об этой информации сообщил «Диалог.UA», сославшийся на росСМИ, передает «УРА-Информ».

В ходе беседы с журналистами из РФ Медведчук признался, что уже начал прорабатывать новое политическое движение, которое представит Украину несколько иного формата. Более того, он добавил, что потратил 2-3 месяца для собрания команды.

По его словам, большинство этих людей прибыли на территорию Российской Федерации из Киева. Одним из соратников экс-нардепа стал скандально известный депутат Илья Кива, который перед войной выехал в РФ, откуда в данный момент делает пропагандистские заявления.

«Нужно, чтобы Россия, Украина и Запад смогли услышать голос другой Украины. Она присутствует. Именно другую Украину должны услышать», – заявил Медведчук.

В конце же он заявил, что цивилизованный мир якобы неправильно понимает события в Украинском государстве. Он уверен, что только Кремль якобы знает всю «правду. Потому, как он сам заявил, его политсила будет налаживать дружеские отношения с жителями Украины.

Напомним, в НАТО заявили о готовности к прямому противостоянию с Россией.

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