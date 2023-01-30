Политика

Поражение Путина уже решенный вопрос – Гудков сказал, какие решения приняты на Западе

Родион Власов

Бывший депутат Государственной Думы Российской Федерации Дмитрий Гудков заявляет о том, что российские элиты уже дали нужный «сигнал» друг другу.

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Об этой информации сообщил «Донпресс», передает «УРА-Информ».

Гудков уверяет, что силовые структуры РФ принялись накапливать силы, приходя к созданию все больше отделений частных военных компаний по типу «Вагнера». По его словам, такое положение дел говорит об особом формате видения ситуации элитами.

«О преемнике глава РФ Владимир Путин не думает. Он намерен оставаться у власти и после 2024 года. Если позволят – хоть на все 12 лет. Есть информация, что у Путина все так идет по плану, что и его будущие сроки президента окончатся так же, как и планирование взять Киев за 3 дня», – сказал он следом.

Затем он добавил, что элиты РФ уже готовятся к провалам Путина, и начнут бороться за его место уже после определенных событий. Кроме того, Гудков добавил, что сегодня лидеры Запада сплотились, чтобы поддержать официальный Киев. Он сослался на то, что ему передали танки и другие виды вооружения.  

«Изменились позиции даже тех государств, где постоянно с осторожностью смотрели на конфликт с Кремлем. Как я понял, военное поражение Путина уже решенный вопрос. Все теперь зависит только от того, когда это случится. Мне кажется, что как раз военное поражение и станет столь важным катализатором для начала перемен будущего и очищения политики внутри страны», – заключил Гудков.

Напомним, ВСУ сделали признание насчет мобилизации: Горбач сказал, что уже сейчас происходит.

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