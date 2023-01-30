Небольшая ядерка грядет – СМИ рассказали, о чем начали говорить внутри РФ

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «ЗеРада», передает «УРА-Информ».

В самом начале источник отметил, что в телеграмах РФ принялись гадать на картах таро по поводу применения ядерного оружия в 2023 году. Как утверждают сомнительного характера специалисты-тарологи, все-таки ядерное оружие будет применено, но небольшое.

«Мы не шибко разумеемся в таро, но логика вещей тоже гласит, что после решения насчет танков наряду с практически гарантированным решением по поводу F-16 небольшая ядерка грядёт. Вопрос в том, по кому прилетит и на чем все будет остановлено?», – заявил в конце источник.

Однако немало экспертов все еще сомневаются, что Кремль сможет применить оружие массового поражения.

Как сообщалось ранее, у РФ могут быть проблемы с «шахедами»: военные объекты Ирана атакованы дронами.