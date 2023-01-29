Общество

ВСУ сделали признание насчет мобилизации: Горбач сказал, что уже сейчас происходит

Родион Власов

Глава управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач раскрыл, есть ли, действительно, мобилизационные процессы в стране.

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Об этой информации сообщила телеграм-служба новостей Украины, передает «УРА-Информ».

«Мобилизация действительно идет, но она была и вчера, и позавчера. Нет никаких волн мобилизации», – сказал в начале Горбач.

По его словам, в настоящее время в ВСУ нужны специалисты, как на новые образцы вооружения, которые нам дают партнеры, так и для пополнения потерь. Так же представитель ВСУ объяснил, что в первую очередь мобилизуют личный состав по определенным учетно-военным специальностям.

Он подчеркнул, что личный состав, ранее не проходивший службу, может быть призван только в учебные центры, где их будут учить по определенным специальностям.

Как сообщалось ранее, США приняли военное решение по Украине: СМИ объяснили, что намерен изменить Вашингтон.

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