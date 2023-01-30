Культура

Эксперимент показал, что не так с нашим обществом: «Бэнкси» о том, как «дешево» люди ценят работу (видео)

Родион Власов

Анонимный андерграундный художник из Англии под псевдонимом «Брэнкси» достаточно давно устроил особый тест для людей на улицах, который продемонстрировал нравы современного социума.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Охотник за стартапами», передает «УРА-Информ».

В чем была задумка?

Художник попросил обычного торговца открыть точку в Нью-Йорке с довольно типичной легендой: продаются рисунки малоизвестного человека. Однако под именем этого неизвестно он выставил собственные картины, цена которых в действительности достигает 10 – 100 000 долларов США.  Тем не менее, продавцу сказали торговать по привычным ценам для неизвестного художника. Иными словами, картины продавались за бесценок

Что же случилось?

Удивило то, что проходившие мимо люди никак не оценили те картины, которые имели особый вес среди профессионалов. Более того, точка проработала 7 часов. За все это время только 3 человека подошли, чтобы приобрести картины. Итоговая сумма покупок достигла только 420 долларов США.

Что показал данный эксперимент?

Профессиональный художник в своем комментарии фактически сказал, что ему стало и смешно, и страшно, как люди оценивают реальный талант. В источнике сказано, что он даже высмеял нравы современного общества. Таким образом, творческий человек в очередной раз доказал, что людям скорее нужно громкое имя, чем реальное дело.

Напомним, не только мужчины: в Украине запрет на выезд за границу затронул и тысячи женщин.

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