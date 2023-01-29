Общество

Элeктроэнергии нет а платежки выросли: в Yasno ответили

Ирина

Генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко назвал причины, по которым сумма в счете за свет может быть выше, чем обычно, даже если вам его постоянно отключают.

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Об этой информации сообщил в “Фейсбук Сергей Коваленко”, передает Ura-inform.

По его словам, прежде всего: дело в отложенном или повышенном потреблении электроэнергии после возобновления поставок электричества. В частности, когда свет дают, в розетки включается сразу все электроприборы, поэтому происходит резкий скачок потребления.

«С одной стороны такая нагрузка может привести к аварии, из-за чего жители снова останутся без света. С другой – таким образом, может компенсироваться объем электроэнергии, который был сэкономлен во время отключения. Поэтому по итогам месяца получается, что клиент использовал столько же электроэнергии, как и в периоды, когда отключения не применялись», – заявил Коваленко.

И второй причиной, со слов гендиректор компании Yasno,  является нерегулярные или  не вовремя поданные показаниях счётчиков.

«Если передавать показания вовремя, в счете будет указана сумма только за фактическое потребление. Если показания передаются несвоевременно, объем потребленной клиентом электроэнергии определяют по среднесуточному потреблению. Но у тех, кто передает показания вовремя, реальное потребление сейчас уменьшилось. Поэтому сейчас важно разумно использовать электроэнергию, вовремя передавать показания и регулярно платить за потребленные объемы», – резюмировал Коваленко.

Напомним, ранее сообщалось, снова позитивные новости по энергетике: ДТЭК сказал, в каких областях не будет экстренных отключений.

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