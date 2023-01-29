Израиль усилит армию с полицией и упростит систему получения оружия

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Об этой информации сообщил в Twitter Биньямин Нетаньяху, передает Ura-inform.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал об ответных мерах на теракты, которые произошли в Иерусалиме.

«Военно-политический кабинет принял этим вечером решения о ряде мер по борьбе с терроризмом и точной цене, которую заплатят террористы и те, кто их поддерживает», — сообщил он.

Биньямин Нетаньяху заявил о шести принятых решений, среди которых — упрощение процедуры получения разрешений на ношение оружия, укрепление еврейских поселений на западном берегу реки Иордан. А также усиление подразделений армии и полиции и расширение практики задержаний и целенаправленных операций по изъятию незаконно хранимого оружия.

Напомним, ранее сообщалось, у РФ могут быть проблемы с «шахедами»: военные объекты Ирана атакованы дронами.