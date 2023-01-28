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США намерены отреагировать на годовщину войны в Украине: подготовка идёт полным ходом

Ирина

В Белом доме сообщили, что планирование ответа к предстоящей годовщине вторжения России в Украину продолжается.

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Об этой информации сообщил Rbc.ua, передает Ura-inform.

На пресс-конференции 27 января спикер Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что в Белом доме и в других ведомствах США намерены отреагировать на годовщину (24 февраля) войны в Украине.

Однако более детальной информации она не сообщила.

«Планирование того, как мы отреагируем на годовщину, идет полным ходом как здесь, в Белом доме, так и в других ведомствах. Но, как это обычно бывает, я не буду углубляться во внутренние дискуссии или перечислять какие-либо варианты действий, которые мы на этот момент рассматриваем», – сказала Карин Жан-Пьер.

Напомним, ранее сообщалось, пора заканчивать войну – Пентагон поставил мощный ультиматум РФ.

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