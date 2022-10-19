Буданов назвал точную дату конца войны в Украине: в ГУР появилась многообещающая информация

Глава Государственного управления разведкой Кирилл Буданов сообщил о том, что военные действия в Украинском государстве в обозримой перспективе закончатся. По его словам, случится это не очень скоро, и людям придется подождать.

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Данная информация представлена телеграм-службой новостей Украины, передает «УРА-Информ».

В самом начале Буданов сообщил о том, что война должна закончиться уже летом 2023 года. По его словам, именно тогда Украинское государство выйдет на свои границы 1991 года, которые были признаны фактически всеми государствами мира.

«В данный момент наиболее тяжелыми для ВСУ являются направления Бахмута, а также Соледара. К концу года ВСУ еще продвинутся вперед. В частности, речь идет о Херсоне», – сказал Буданов.

В конце же представитель разведки добавил, что Крымский полуостров наряду с Донбассом еще вернутся домой.

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