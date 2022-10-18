Происшествия

В США ответили, когда Россия применит ядерное оружие: активизировался сам Илон Маск

Ирина

Стало известно о том, что изобретатель и по совместительству миллиардер Илон Маск всерьез заговорил о возможном применении оружия массового поражения. Речь идет о ядерной бомбе, которая, как известно, вызовет коллапс во всем мире.

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Об этой информации сообщила телеграм-служба Украины, передает «УРА-Информ».

В самом начале Маск отметил, что Российская Федерация уже довольно долго воспринимает Крым в качестве неотъемлемой части своей земли. Более того, по его словам, Крымский полуостров для РФ – это то же самое, что Гавайи или Перл-Харбор для Соединенных Штатов.

«Если Россию поставят перед выбором: потеря острова или применение ядерного оружия, она выберет последнее. Мы уже отрезали санкциями всю Россию. Им терять уже нечего. Если же мы первыми нанесем ядерный удар, они сделают то же самое по США», – сообщил Маск.

Напомним, Сербия закрывает посольство в Украине – Шарий сообщил, какой сигнал могла дать Москва.

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