В США ответили, когда Россия применит ядерное оружие: активизировался сам Илон Маск

Стало известно о том, что изобретатель и по совместительству миллиардер Илон Маск всерьез заговорил о возможном применении оружия массового поражения. Речь идет о ядерной бомбе, которая, как известно, вызовет коллапс во всем мире.

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Об этой информации сообщила телеграм-служба Украины, передает «УРА-Информ».

В самом начале Маск отметил, что Российская Федерация уже довольно долго воспринимает Крым в качестве неотъемлемой части своей земли. Более того, по его словам, Крымский полуостров для РФ – это то же самое, что Гавайи или Перл-Харбор для Соединенных Штатов.

«Если Россию поставят перед выбором: потеря острова или применение ядерного оружия, она выберет последнее. Мы уже отрезали санкциями всю Россию. Им терять уже нечего. Если же мы первыми нанесем ядерный удар, они сделают то же самое по США», – сообщил Маск.

If Russia is faced with the choice of losing Crimea or using battlefield nukes, they will choose the latter.



We’ve already sanctioned/cutoff Russia in every possible way, so what more do they have left to lose?



If we nuke Russia back, they will nuke us and then we have WW3. — Elon Musk (@elonmusk) October 17, 2022

Напомним, Сербия закрывает посольство в Украине – Шарий сообщил, какой сигнал могла дать Москва.