Дроны Ирана в скором времени перестанут нести угрозу для Украины: Столтенберг ответил почему

В ближайшее время Запад предоставит Украинскому государству для защиты своих границ от дронов-камикадзе. Соответствующее заявление сделал во вторник, 18 октября, генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

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Об этой информации сообщили в Reuters, передает «УРА-Информ».

Столтенберг сказал, что в ближайшие дни Киев получит помощь. На Западе выразили желание помочь стране защитить свою критически важную инфраструктуру от российских атак.

Столтенберг отметил, что в ближайшее время союзники Украины сосредоточатся на усилении ПВО официального Киева для защиты от российского террора. По их словам, Москва не сможет взять под контроль воздушное пространство страны.

Следует отметить, что с конца сентября Россия использует тактику разрушения критической инфраструктуры Украины, чтобы заставить Киев сдаться или начать переговоры с РФ. С этой целью из-за отсутствия ракет русские активно используют иранские беспилотники-камикадзе Shahed. Электростанции являются наиболее распространенной целью этих дронов.

Напомним, разведка Британии выяснила планы Кремля по Беларуси: источник «слил» информацию.