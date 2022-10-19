В Кремле принято новое решение по Херсону: инсайдер ОП сказал, что будут создавать из города

Как известно, во всех СМИ сейчас идет посыл о том, что в скором времени Вооруженные силы Украины начнут освобождать Херсонщину от оккупантов. К сожалению, информация просочилась в стены Кремля, и там уже готовятся к соответствующей стратегии.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Резидент», сославшийся на свой источник в ОП, передает «УРА-Информ».

«МИ-6 представили разведывательные данные Офису Президенту, а также Генеральному штабу. В них говорит о том, что Кремль принял решение готовит из Херсона город-крепость, как это уже было сделано с Бахмутом. Всех жителей потому решили и эвакуировать. РФ начнет заводить туда собственную артиллерию», – сказано в сообщении.

Хотя решение уже, возможно, было принято. Далеко не все эксперты утверждают, что в ближайшее время Украина сможет дойти до Херсона. Однако при этом, действительно, многие ждут прорыва на южном фронте, который имеет одно из самых приоритетных направлений в связи с логистикой и обеспечением армии РФ.

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