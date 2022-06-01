Политика

Зеленский раскрыл правду о потерях Украины во время войны с Россией

Каждый день гибнет около 100 украинских военных.

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Украинские власти и военные открыто не рассказывают о том, какие на данный момент потери у страны среди военных из-за войны с Россией. Только несколько раз за три месяца военных действий было названо количество потерь.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Newsmax рассказал, какое количество военных страна теряет каждый день. Он заявил, что Каждый день на фронте погибают 60-100 украинских военных, а еще 500 – получают ранения, пишет УРА-Информ.

“Ситуация очень сложная. Мы теряем 60-100 военных в день убитыми в бою и около 500 человек ранеными. Поэтому мы удерживаем наши оборонные периметры”, – сказал он.

По словам президента, самая сложная ситуация на востоке Украины, на юге Донецкой и Луганской областей.

Отметим, что власти не называют количество потерь во время войны из-за того, чтобы не деморализовать общество.

Отметим, что в середине апреля Зеленский заявлял, что на тот момент погибло около 3000 украинских военных.

Ранее мы сообщали, что на Луганщине оккупанты взорвали цистерну с ядовитым веществом.

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