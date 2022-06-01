Происшествия

Россияне на Юге Украины взрывают мосты из-за наступления ВСУ

Боятся потерять свои территории.

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На Юге Украины продолжаются военные действия. Украинская армия пытается идти в контрнаступление, но противник так не только обороняется.

Оперативное командование «Юг» сообщает, что россияне взорвали мосты через реку Ингулец в районе Давыдова Брода и Великой Александровки, чтобы противодействовать украинском наступлению, пишет УРА-Информ.

В тоже время в районе Добрянки на севере Херсонщины российские диверсанты пытались прорваться в тыл украинских подразделений. Однако это им не удалось, и оккупанты вернулись на свои позиции.

Кроме того, кафиры продолжают обстреливать населенные пункты кассетными снарядами из реактивных систем залпового огня «Торнадо-С» и орудий ствольной дальнобойной артиллерии «Пион». В частности, такими боеприпасами 31 мая атаковали Николаев. Люди не пострадали.

В Одесской области нет признаков того, что Россия может планировать высадку десанту, но могут быть попытки обстрела прибережных районов.

Россияне продолжают запускать для разведки беспилотники. Один аппарат “Орлан-10” был сбит.

Ранее мы сообщали, что Арестович сделал важное заявление по Северодонецку.

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