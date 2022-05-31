Происшествия

На Луганщине оккупанты взорвали цистерну с ядовитым веществом

Авиаудар был нанесен по Северодонецку

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Оккупационные войска РФ нанесли авиаудар по Северодонецку Луганской области. Захватчики попали в цистерну с азотной кислотой, вскоре после этого над городом поднялось ядовитое облако. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на заявление главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая.

«Авиаудар по Северодонецку. Рашисты попали в цистерну с азотной кислотой на химзаводе. Жители области! Не выходите из укрытий», – уточнил чиновник.

Ранее сообщалось, что в оккупированном российскими войсками Мариуполе захватчики начали свозить все найденные транспортные средства без собственников на территорию рынка «Азовский».

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