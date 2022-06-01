Арестович прокомментировал информацию о том, что у Путина рак

Советник главы Офиса президента рассказала, почему появляется такая информация.

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Информация о том, что президент России Владимир Путин болен раком показывает публике, что пора задуматься. Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Ранее иностранные таблоиды разместили информацию о том, что у российского президента серьезные проблемы со здоровьем и ему осталось жить не так много. По мнению Арестовича эта информацию появилась не просто так, пишет УРА-Информ.

“Он же не вечен. Что вы будете делать дальше, когда всё это закончится? Тут же вопрос персональной вины. Что вы делали при Путине, когда он одобрял все эти людоедские решения? Вы участвовали, или противодействовали? Пока путинский режим кажется незыблемым, им всем хорошо… Безусловно, это информационная кампания и она предназначена для того, чтобы каждая персона в окружении Путина задумалась на тему своих личных перспектив после того, как Путин уйдёт как политическая фигура, в небытие”, – сказал в эфире Фейгин Live Арестович.

Он добавил, что у Путина действительно проблемы со здоровьем, это видно невооружённым глазом, а степень этих проблем никто не знает.

Ранее Арестович сделал важное заявление по Северодонецку.