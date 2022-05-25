Политика

Зеленский сказал, когда начнутся новые переговоры с РФ о мире: названо ключевое условие

Стало известно, что власти Украины, действительно, готовы снова восседать за столом переговоров с представителями Кремля. Однако президент Владимир Зеленский сообщил, что случится это только при определенных условиях.

Время чтения: 40 Секунд

Об этой информации сообщил телеграм-канал «Днепр Оперативный», передает «УРА-Информ».

«Украина вернется к диалогу с РФ только тогда, когда ею будут возвращены все захваченные после 24 февраля территории. Но, как сказал Зеленский, ВСУ даже могут возвратить все временно утраченные земли», – сказано в начале сообщения.

Затем источник сослался на слова Зеленского, который упоминал о «трех днях» Украине, которые были отведены миром во время первых часов войны.

«Как видите, уже не 3 дня, и даже не 30. Прошло уже 3 месяца. Вокруг Украины мир объединился…Потому полагаю, что попытка Кремля не будет успешной», – заключил Зеленский.

К сожалению, дат никаких не было названо, как и возможных позитивных новостей в будущем. Все граждане Украины, в свою очередь, ждут только одного – мира на своей земле.

Напомним, в Украине сказали, ждать ли всеобщей мобилизации в РФ: мнение депутата Наливайченко.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Украина становится еще на шаг ближе к Евросоюзу: Шмыгаль сказал, что хотят ввести в стране

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил радостные известия о том, что в скором времени планируется присоединение к роуминговому простору Евросоюза. Однако существуют определенного рода сложности.

Зеленский рассказал, при каком условии готов к переговорам с Путиным

Российские войска должны отойти к своим позициям по состоянию на 23 февраля.

Зеленский поставил важную задачу СБУ: стало известно, что будут отныне контролировать в стране

Глава Украинского государства Владимир Зеленский, как сообщает инсайдер, дал постановление СБУ касательно работы средств массовой информации. Если источник прав, то уже довольно скоро под Банковой будут все основные СМИ в стране.

Минобороны Украины сообщило, к какой войне готовится Кремль: официальное заявление речника

Речник Министерства обороны Украинского государства Александр Мотузяник рассказал о том, что Российская Федерация намерена по-особенному вести войну в нашем государстве. По его словам, Кремль начал подготовку к ведению долгой «спецоперации».

Арестович раскрыл планы Кремля по спешке полного захвата Луганской области

Мнение советника главы Офиса президента Украины

Арестович назвал новые сроки победы Украины

После переговоров в Стамбуле в РФ победила «партия войны» и Кремль сделал ставку на затягивание конфликта