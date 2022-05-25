Зеленский сказал, когда начнутся новые переговоры с РФ о мире: названо ключевое условие

Стало известно, что власти Украины, действительно, готовы снова восседать за столом переговоров с представителями Кремля. Однако президент Владимир Зеленский сообщил, что случится это только при определенных условиях.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Днепр Оперативный», передает «УРА-Информ».

«Украина вернется к диалогу с РФ только тогда, когда ею будут возвращены все захваченные после 24 февраля территории. Но, как сказал Зеленский, ВСУ даже могут возвратить все временно утраченные земли», – сказано в начале сообщения.

Затем источник сослался на слова Зеленского, который упоминал о «трех днях» Украине, которые были отведены миром во время первых часов войны.

«Как видите, уже не 3 дня, и даже не 30. Прошло уже 3 месяца. Вокруг Украины мир объединился…Потому полагаю, что попытка Кремля не будет успешной», – заключил Зеленский.

К сожалению, дат никаких не было названо, как и возможных позитивных новостей в будущем. Все граждане Украины, в свою очередь, ждут только одного – мира на своей земле.

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