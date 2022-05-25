Путин шантажирует мир – Порошенко снова высказался о возмутительных планах главы Кремля

Бывший лидер Украины и нынешний глава партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко в очередной раз обвинил президента Российской Федерации Владимира Путина в возмутительных актах.

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Об этой информации сообщил Порошенко в своем Телеграме, передает «УРА-Информ».

«Путин шантажирует мир с помощью глобального продовольственного кризиса и даже голодом. Он блокирует все морские порты Украины. В эфире телеканала Sky News призвал мировое сообщество применить все инструменты для блокирования российской внешней торговли. Так же необходимо произвести арест торговых суден Российской Федерации», – сказал Порошенко в начале.

Затем он добавил, что необходимо со всем вышеупомянутым и разблокировать морские порты Украины. Кроме того, Порошенко надеется на то, что именно НАТО поможет достичь такой цели, применив необходимые инструменты.

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