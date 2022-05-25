Здоровье

Оспа все ближе к Польше: первый случай в Чехии, Германия закупает вакцины

Похоже, что ситуация с коронавирусом повторяется.

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Оспа обезьян появляется все в новых и новых странах. Первые случаи были подтверждены в т.ч. в Чехии, а также в Словении, Аргентине и Марокко. У чешских эпидемиологов есть подозрения, откуда их пациентка заразилась.

24 мая СМИ сообщили, что в Чехии подтвержден первый случай оспы обезьян. Вирусолог Милан Троянек заявил в интервью порталу sesnamzpravy.cz, что возможный источник инфекции известен. Человек, у которого подтверждено заражение обезьяньей оспой, посетил музыкальный фестиваль в Антверпене, пишет Первая Лента.

После того, как были обнаружены первые случаи оспы обезьян, Германия заказала 40 000 штук вакцины Imvanex, которая используется в качестве вакцины против оспы. Министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах заявил на пресс-конференции во вторник, что это мера предосторожности. Людей, которые были в контакте с зараженным вирусом оспы обезьян, будут вакцинировать.

«То, с чем мы имеем дело в случае оспы обезьян, — это не начало новой пандемии», — сказал Лаутербах, подчеркнув, что, хотя угрозы пандемии нет, к этому вопросу нельзя относиться легкомысленно.

Ранее мы сообщали, что французские власти рекомендуют врачам вакцинироваться от оспы обезьян.

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