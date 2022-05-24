В Украине сказали, ждать ли всеобщей мобилизации в РФ: мнение депутата Наливайченко

Народный депутат Украины Валентин Наливайченко спрогнозировал, как пойдет дело с мобилизацией на территории Российской Федерации. По его словам, такой расклад событий будет максимально невыгоден для Кремля.

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Об этой информации сообщила Politeka, передает «УРА-Информ».

«Не произойдет никакой мобилизации в тотальном порядке. Ведь там режим Путина выстроил специальную картинку пропаганды, мол, смотрите все с дивана, как супердержавная армия уничтожает нацистов», – сказал в начале нардеп.

Затем он добавил, что война для Кремля является уже проблемой серьезной. Он уверен, что, чем дольше будет идти война в Украине, тем сильнее будет разрушаться миф о «мощной армии РФ» в российских головах.

«Уже Кремль не скроет десятки тысяч погибших военных. Матери получают известия о гибели своих сыновей. И только на официальном уровне у нас 28-29 000 убитых русских. Прибавьте еще сюда всяких вагнеровцев», – заключил Наливайченко.

Напомним, в Херсонской области вводится рубль: опубликован документ, подписанный Сальдо (фото).