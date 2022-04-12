Россия импортирует оружие из Ирака при поддержке правительства Ирана

рф ищет варианты поставки оружия.

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Россия использует иранские контрабандные сети для импорта оружия и военной техники из Ирака, переданных там шиитскими ополченцами. Она также может рассчитывать на военную помощь со стороны правительства Тегерана.

Гранатометы, противотанковые ракеты и даже реактивные системы бразильского производства, ранее использовавшиеся проиранским шиитским ополчением Хашид Шааби в Ираке, будут ввозиться из Ирана в Россию морским путем. В последние недели в российскую Астрахань из иранского порта Бендер-Анзели на Каспийском море прибыли три грузовых корабля с вооружением и военной техникой, пишет УРА-Информ со ссылкой на The Guardian.

«Нас не интересует, куда девается это тяжелое вооружение, потому что оно нам сейчас не нужно. Мы рады, пока оно антиамериканское», — сказал представитель Хашида Шааби, которого цитирует британская газета. Помимо открытия каналов переброски оружия из Ирака, правительство в Тегеране также должно было оказать Москве непосредственную военную помощь. По данным Guardian, Иран передал Кремлю ранее закупленные российские зенитные комплексы С-300, а также аналогичные комплексы Bavar-373 собственного производства.

По оценке газеты, Россия была вынуждена искать поддержки, в том числе, у в Иране из-за последствий западных экономических санкций, в своей оружейной промышленности.

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