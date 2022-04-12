В Азове рассказали о состоянии людей, попавших под действие неизвестного яда

Вчера вечером в Мариуполе могла произойти химическая атака.

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Вчера вечером, 11 апреля, в Мариуполе, предполагаемо было предпринято химическое оружие. Об это заявили в полку Азов, который защищает город с первых дней нападения рф.

Сейчас стало известно состояние людей, попавших под действие неизвестного яда. Ранее сообщалось о троих пострадавших, пишет УРА-Информ.

Отмечается, что пострадавшие находятся в относительно удовлетворительном состоянии. Контакт гражданских лиц с веществом был минимальным, ведь эпицентр поражения находился на определенном расстоянии от места нахождения людей. Несколько ближе находились военнослужащие.

Также сообщается, что сейчас обследовать место событий в полной мере, из-за вражеского огня, невозможно, ведь россияне продолжают проводить тактику сокрытия собственных преступлений.

Основная симптоматика пострадавших: гиперемия лица, повышение АД (артериального давления), сухость и изжога в области ротоглотки, слизистых участков глаз. Среди пострадавших гражданских худшее состояние – у пожилой женщины.

Ранее мы сообщали, все что известно об этой ситуации на утро 12 апреля.