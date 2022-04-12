Оккупанты использовали химическое оружие в Мариуполе: все что известно

На данный момент сообщается о трех пострадавших.

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Вчера вечером, 11 апреля, появились очень настораживающие новости из Мариуполя. Полк АЗОВ сообщил о том, что российские оккупационные войска использовали против украинских военных и гражданских лиц отравляющее вещество неизвестного происхождения.

Там отметили, что вещество было сброшено с вражеского БПЛА. У пострадавших наблюдается дыхательная недостаточность, вестибуло-атактический синдром, пишет УРА-Информ.

Позже источник, приближенный к Минобороне, сообщил, что вероятность использования химического оружия российскими оккупантами «очень высока».

Лидер полка “АЗОВ” Андрей Билецкий ночью сообщил, что в результате химической атаки в Мариуполе пострадали три бойца. Он добавил, что пострадавшие имеют четко выраженные признаки отравления боевыми химическими веществами.

На данный момент официально украинские власти и военные никак не прокомментировали данную информацию. Скорее всего, официальное заявление поступит позже, нужно собрать всю информацию, ведь эти заявления очень серьезные.

Ранее мы сообщали, что ВСУ уничтожили склад с боекомплектом рф на Луганщине.