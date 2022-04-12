Для Украины лучший вариант – если бы Путин пожил еще некоторое время – Арестович

Советник главы Офиса президента высказал свое мнение.
Смерть президента россии Владимира Путина невыгодна Украине. Такое заявление сделал советник главы ОПУ Алексей Арестович.
Он считает, что для Украины лучшим вариантом будет то, что Путин и дальше будет жить, так как санкции против рф будут и дальше действовать. В тоже время в случае смерти Путина или смены власти в Москве Запад снова будет договариваться с россией, пишет УРА-Информ.
«Для нас лучший вариант – если бы Путин пожил еще некоторое время. И россию просто доломали санкциями. Самым худшим вариантом для Украины – выпуск оппозиционера Алексея Навального из тюрьмы или расцвет другого оппозиционного лидера. Это также будет возможно после смерти или ухода от власти путина.
Запад жаждет договориться. С них снимут санкции, в том числе – высокотехнологические. Они начнут догонять мировое производство», – объяснил свою точку зрения Арестович.
Он добавил, что жизнь Путина для Украины намного более выгодный вариант, чем победа любых других сил.
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