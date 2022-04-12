Для Украины лучший вариант – если бы Путин пожил еще некоторое время – Арестович

Советник главы Офиса президента высказал свое мнение.

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Смерть президента россии Владимира Путина невыгодна Украине. Такое заявление сделал советник главы ОПУ Алексей Арестович.

Он считает, что для Украины лучшим вариантом будет то, что Путин и дальше будет жить, так как санкции против рф будут и дальше действовать. В тоже время в случае смерти Путина или смены власти в Москве Запад снова будет договариваться с россией, пишет УРА-Информ.

«Для нас лучший вариант – если бы Путин пожил еще некоторое время. И россию просто доломали санкциями. Самым худшим вариантом для Украины – выпуск оппозиционера Алексея Навального из тюрьмы или расцвет другого оппозиционного лидера. Это также будет возможно после смерти или ухода от власти путина.

Запад жаждет договориться. С них снимут санкции, в том числе – высокотехнологические. Они начнут догонять мировое производство», – объяснил свою точку зрения Арестович.

Он добавил, что жизнь Путина для Украины намного более выгодный вариант, чем победа любых других сил.

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