Политика

Жириновский умер: теперь официально

Российский пропагандист скончался на 75-м году жизни.

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Один из самых одиозных и пропагандистских политиков россии Владимир Жириновский все-таки умер. Теперь об этом сообщили официально.

Официально о смерти политика сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Отметим, что впервые информация о смерти Жириновского появилась еще в конце марта, но потом ее опровергли, сообщив только, что тот находится в тяжелом положении в больнице, пишет УРА-Информ.

Одной из причин смерти пропагандиста в СМИ называют коронавирус. Источники пишут о том, что политик две недели скрывал инфицирование, чтобы не дискредитировать российскую вакцину, которую он уколол себе аж 8 раз.

Существует также мнение о том, что он умер все-таки недели две назад, когда появились первые сообщения.  А в Кремле просто ждали, какой информационный повод понадобится перебить и вот, видимо, для отвлечения от ужасов в Буче, решили слить эту информацию.

Напомним, что он был украинофобом и лидером российской либерально-демократической партии.

Ранее мы сообщали, что в российском Белгороде снова слышны взрывы.

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