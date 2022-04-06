Меркель пригласили в Бучу: но она решила поехать во Флоренцию

Решила отдохнуть в Италии.

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Президент Украины Владимир Зеленский попросил бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель увидеть своими глазами зверства в Буче. Но Меркель в настоящее время движется в совершенно другом направлении. Теперь она наслаждается весенним солнцем Флоренции, она находится в Тоскане в частном порядке с субботы.

«Говорят, бывшая канцлер остановилась в отеле в центре города, любит гулять по Флоренции, уже побывала в галерее Академии, где увидела многовековые картины», — сообщает немецкая газета Bild, пишет УРА-Информ.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник раскритиковал бывшего канцлера за такие действия: «Конечно, на улицах Флоренции нет убитых женщин и детей. Но здесь столько культуры и искусства. Это прекрасно», — написал он в Twitter в среду утром.

Меркель много лет ездит в Италию и любит проводить летние каникулы в походах по Южному Тиролю.

По данным газеты, бывший канцлер «также ценит местную кухню и вина из Тосканы. Прежде всего, ей нравятся лучшие вина Брунелло и Болгери, а также Кьянти Классико и Брунелло ди Монтальчино».

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