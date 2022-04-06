Происшествия

В Белгороде снова слышны взрывы: местные жители в панике

Очередной день в российском городе начался с проблем для местных жителей.

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Шестое апреля началось для жителей российского Белгорода с новых проблем. В городе снова слышны взрывы.

Сначала местные паблики распространили информацию о том, что в городе массовая эвакуация в школах. Один из них написал о том, что в 7:32 сегодня на электронную почту Центра образования №15 “Луч” поступило сообщение о заминировании всех школ города и области. Спецслужбы проводят проверку зданий, учащиеся и персонал переводятся в безопасное место, пишет УРА-Информ.

Позже в социальных сетях местные жители сообщили о взрыве.

“Белгородцы сообщают об очередном «хлопке» в небе”, – пишет один из пабликов.

Некоторые пишут о том, что якобы в городе сработало ПВО

Стоит также отметить, что Росавиация продлила закрытие белгородского аэропорта до 13 апреля.

Напомним, что местные жители находятся в панике уже неделю. Сначала в городе взорвался склад, сообщили о ЧП, а потом была уничтожена нефтебаза якобы украинскими вертолетами. Украина не опровергла, но и не подтвердила эту информацию.

Ранее мы сообщали, что в Белгороде настоящая паника после взрыва нефтебазы.

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