Общество

Появилось подтверждение, что оккупанты действительно рыли окопы в Рыжем лесу (ВИДЕО)

Похоже, что в рф в действительно нет разумных людей.

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Появились первые официальные подтверждения тому, что российские военные действительно рыли окопы в одном из самых радиоактивно загрязненных мест в Европе – Рыжем лесу, который находится в Чернобыльской зоне.

Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения на своей странице в Фейсбуке опубликовало соответствующее видео, пишет УРА-Информ.

“Они не просто нарыли блиндажи прямо на западном следе радиационного загрязнения. И не просто держали оборону, а жили там!” – подчеркнул член агентства Ярослав Емельяненко.

На видео видно, как дрон зафиксировал целую сетку окопов на одном из участков чернобыльского леса.  Отметим, что первая информация о том, что оккупанты роют окопы в Рыжем лесу появились после того, как противник захватил Чернобыльскую АЭС.

После этого из Беларуси начали приходить сообщения о том, что в местные больницы начали поступать облученные россияне.

Ранее мы сообщали, что в Белгороде снова слышны взрывы.

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