В пятницу состоятся переговоры президента Китая с лидерами ЕС: главная тема война в Украине

Стороны обсудят актуальную ситуацию в Украине.

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Председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Ли Кэцян проведут онлайн-переговоры с лидерами ЕС в пятницу, сообщило в среду министерство иностранных дел Китая.

Во встрече примут участие президент Европейского совета Шарль Мишель, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, пишет УРА-Информ со ссылкой на агентство Reuters.

Главной темой переговоров станет вторжение России в Украину, участие международного сообщества в поддержке страны, подвергшейся нападению, и гуманитарный кризис, вызванный агрессией, сообщили в Европейском совете.

Онлайн переговоры будут проходить в формате видеоконференций. В пятницу утром лидеры побеседуют с премьер-министром Китая, а во второй половине дня – с президентом страны.

Ранее мы сообщали что некоторые страны Запада хотят, чтобы Украина пошла на уступки ради мира.