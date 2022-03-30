Некоторые страны Запада хотят, чтобы Украина пошла на уступки ради мира – эксперт

Катарина Волчук высказала свое мнение о ситуации.

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Некоторые страны Запада хотели бы любой ценой положить конец боевым действиям в Украине, особенно если Украина заплатит эту цену, заявила Катарина Волчук, эксперт Королевского института международных отношений (Chatham House) в Лондоне.

Волчук считает, что не стоит делать слишком далеко идущие выводы из заявления России в пятницу о «завершении первой фазы операции» и «сосредоточении внимания на полном освобождении Донбасса». “Есть два типа кремлевских нарративов — один для внутренней аудитории, другой для иностранной аудитории”, – заявила она, пишет УРА-Информ со ссылкой на PAP.

По ее мнению, поскольку людей в России смущает несоответствие между тем, что они слышат, и тем, что происходит, Россия решила изменить свой нарратив, но пока не изменив ситуацию на поле боя.

Волчук объясняет, что с точки зрения России оккупация сухопутного коридора, соединяющего Крым с сепаратистскими “республиками” Донбасса, была планом абсолютного минимума.

По ее мнению, некоторые западные страны были бы готовы принять фактическое изменение границ. “В некоторых странах НАТО и ЕС даже сейчас есть большой аппетит вернуться к обычным делам. Это повторяется почти как мантра: мир любой ценой, особенно если Украина заплатит цену”, – завила она.

Ранее мы сообщали, что Россия уже начинает угрожать НАТО.