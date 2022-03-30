Переговоры никак не замедлят войну и не отменят – Арестович

Советник Офиса президента о ситуации на фронте и переговорном процессе.

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Переговоры и война на данный момент две отдельные линии. Такое заявление сделал советник офиса президента, военный эксперт Алексей Арестович.

Он заявил, что где-нибудь переговорная и военная линия сойдутся и это однозначно будет победа Украины, но сейчас нельзя говорить о том, что достигнут мир. Он отметил, что тот факт, что на Киевщине россияне посыпались и становятся в оборону под Херсоном, не означает ни скорой победы, пишет УРА-Информ.

“У нас тоже есть проблемы. И весьма серьёзные. Ещё идёт грандиозная драка в зоне ООС, где нашим войскам сильно непросто и сражается в тяжёлых уличных боях окружённый и наполовину взятый Мариуполь. Переговоры никак не замедлят войну и не отменят. Это отдельная линия, которая готовит будущее мирное соглашение, потому, что любая война, хоть столетняя, заканчивается мирным соглашением”, – написал Арестович на своей странице в телеграме.

Он отметил также тот факт, что по итогам предварительных переговоров важным фактом является то, что Украина может получить гарантии безопасности от других стран.

Ранее мы сообщали, что некоторые страны Запада хотят, чтобы Украина пошла на уступки ради мира.