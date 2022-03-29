Стали известны интересные подробности уничтожения корабля рф в Бердянске: использовали уникальное оружие

Украина использовала уникальное оружие для уничтожения корабля.

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Украина во время уничтожения российского военного корабля в Бердянске использовала уникальное оружие, которое не предназначено для уничтожения кораблей. Такое заявление сделал генерал-майор СБУ Виктор Ягун.

Он отметил, что военный корабль “Саратов” был уничтожен с помощью “Точки-У”. Ягун доабвил, что ситуация уникальна, потому что никто никогда не использовал такую систему оружия против кораблей, пишет УРА-Информ со ссылкой на Суспильне.

“Это то, что мы “накрыли” ракетными комплексами с берега патрульный корабль возле Одессы, и то, что мы использовали ПЗРК против катера, и то, что мы использовали против этого корабля “Точку-У” – это уникальные ситуации. Эти ситуации могут изучать, как можно оружие, которое не приспособлено для ведения боевых действий на море использовано было ВСУ”, – отметил Ягун.

В тоже время он также отметил, что украинская армия оперативно получает развединформацию от украинцев, которые находятся на временно оккупированных территориях.

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