В Мариуполе требуется полная эвакуация города – мэр

Ситуация в этом города просто катастрофическая.

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Мариуполь, который все время находится под обстрелами и бомбардировками со стороны, нуждается в полной эвакуации всех местных жителей. Такое заявление сделал в эфире телемарафона украинских телеканалов мэр города Вадим Бойченко.

Он рассказал, что в городе остается приблизительно 160 тысяч человек, которые находятся в очень тяжелых условиях и могут пребывать только в подвалах, так как россияне все время бомбят город, пишет УРА-Информ.

«Порядка 160 тысяч человек, по нашим оценкам, находятся в Мариуполе, в котором невозможно жить, потому что нет вообще ничего: ни воды, ни света, ни тепла, ни связи», – сказал Бойченко.

Он добавил, что нужно эвакуировать полностью всех жителей города, так как оставаться в нем нет возможности, нужно его покидать

«Наша главная миссия – сделать то, что мы должны. Нам нужна полная эвакуация Мариуполя», – заявил Бойченко, добавив, что россия «играет городом».

Ранее мы сообщали, что ситуация в Мариуполе и зоне ООС очень тяжелая.