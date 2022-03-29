Путин хочет уничтожить Украину, потому что она для него символ унижения – эксперт

Дмитрий Орешкин высказал свое мнение о действиях российского президента.

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Политолог Дмитрий Орешкин прокомментировал слухи о передаче записки от Владимира Зеленского на встрече Романа Абрамовича и Владимира Путина и рассказал, почему Путин так ненавидит Украину.

Он считает, что российский президент хочет захватить Украину любой ценой, пишет УРА-Информ.

“Я совершенно точно свечку при этом не держал. Но это вписывается в психологический образ Владимира Путина в то его состояние, в каком я его сейчас наблюдаю. Мне кажется, он да, хочет уничтожить Украину, потому что она есть для него символом унижения и его представления о мире, о россии. Его вполне темерлановских представлений о том, как устроена действительность. Это человек, который ментально находится на стадии варварства, это очень советский человек, сталинский человек, из школы КГБ. Пацанский человек.

Или этот дом будет принадлежать мне, или он не достанется никому, я его сожгу. Причем неважно в каком состоянию он ему достанется. Важно, чтобы он был новый. Пусть там будут выломаны окна, полы, сгорит три этажа, но хозяйствовать этим буду я. Но потом отстроится. Бабы новых нарожают. Логика примерно такая. Главное захватить, нанести ущерб и победить”, – сказал эксперт в эфире марафона FREEДОМ.

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