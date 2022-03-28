Экономика

Страны G7 отказываются идти на уступки россии: этого не будет

Страны не намерены платить рублями за российский газ.

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Министры энергетики «Большой семерки» отвергают требования президента россии Владимира Путина о том, чтобы «недружественные» страны платили за российский газ в рублях, заявил Роберт Хабек из Германии после переговоров со своими коллегами в понедельник.

«Все министры G7 согласились с тем, что это одностороннее и явное нарушение существующих контрактов», — заявил журналистам Хабек, министр экономики и защиты климата Германии, после виртуальной конференции с министрами энергетики G7, пишет УРА-Информ со ссылкой на Reuters.

Министры “еще раз подчеркнули, что заключенные контракты действительны и компании должны и бдут их соблюдать… оплата в рублях неприемлема, и мы призываем заинтересованные компании не выполнять требование Путина”, – сказал он.

«Попытка Путина разделить нас очевидна, но, как видно из этого великого единства и решимости, мы не будем разделены».

Ранее мы сообщали, что США вводят новые санкции против России.

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