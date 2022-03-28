Восемь сценариев окончания войны в Украине: убийство Путина, ядерная война и другие

Украинцы и европейцы с нетерпением ждут окончания войны в Украине.

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Война в Украине продолжается уже больше месяца. Украинцы и многие европейцы ждут окончания военных действий, однако когда это может произойти пока никто не знает.

Издание Украинская Правда поделилась своими вариантами окончания войны в Украине. Всего было опубликовано восемь возможных сценариев, пишет УРА-Информ.

Сценарий первый – в России закончатся солдаты, техника и боеприпасы. Украина продолжает наносить потери противнику и они уже существенные. Если ситуация будет продолжаться в этом направлении, то рф большое количество своих солдат и технику. Однако в этом случае потери будут с обеих сторон. Акая война может продолжаться еще минимум два месяца.

Сценарий второй – в России под давлением санкций наступит экономический коллапс и гуманитарная катастрофа. Однако это очень длительный процесс и даже за пару месяцев этого не произойдет.

Третий сценарий – западные страны будут вовлечены в войну с Россией. Пока такой инициативы у Запада нет, но если российская ракета попадет в условную Польшу, все может измениться.

Сценарий четвёртый – Украина согласится с требованиями России. Президент Украины заявил, чт она такое не пойдет.

Сценарий пятый. Будет применено ядерное оружие (Россией или против России). Тогда все может закончиться очень печально.

Сценарий шестой – Китай вмешается в войну. Эта странна может помочь завершить военные действия, но непонятно, на какую сторону она может перейти.

Сценарий седьмой – инфраструктуру России парализуют глобальные технологические гиганты и регуляторы.

Сценарий восьмой – Путина ликвидируют или отстранят от власти. Уже говорят о том, что российским элитам не нравятся последние события.

Ранее мы сообщали, что цель России – добиться краха независимого украинского государства.