Цель России – добиться краха независимого украинского государства – военный эксперт

Мечислав Ченюх поделился своим мнением о целях россии в Украине.

Время чтения: 56 Секунд

Мечислав Ченюх, генерал в отставке, бывший начальник польского генштаба, бывший представитель Польши в Военных комитетах НАТО и ЕС, посол Польши в Турции до 2016 года поделился своим мнением о целях россии в Украине.

Напомним, что война в Украине продолжается уже на протяжении месяца. Из областных центров рф сумела захватить только Херсон, пишет УРА-Информ со ссылкой на Onet.

“Цель России – добиться краха независимого украинского государства. Произойдет ли это путем завоевания только восточных областей или путем отрыва всей левобережной Украины по Днепру, еще предстоит выяснить. Безусловно, Россия хочет как можно больше занять наилучшую позицию для последующих мирных переговоров. Я не буду сейчас отвечать, что Россия может делать, а что нет. Война — это событие, в котором есть много разных факторов.

Математическая оценка была бы неправильной, поскольку многие переменные связаны, в частности, с с психикой отдельных бойцов и малых подразделений и частей, с подготовкой командиров и многими другими вопросами. Так что, если кто-то в России утверждал, что вступит в Киев в течение трех дней, он совершал ошибку мании величия”, – заявил эксперт.

Ранее стало известно, какие страны могут гарантировать Украине безопасность.