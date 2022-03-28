Общество

Украинские беженцы боятся ехать в Швецию: неожиданная проблема

Все из-за слухов о жизни в этой стране.

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Беженцы из Украины не хотят ехать в Швецию. Как указывают СМИ, их беспокоят банды и перестрелки с участием различных групп. Шведским волонтерам в Польше трудно заполнить автобусы.

Расположенная на юге Швеции коммуна Граесторп выступила с инициативой отправить в Польшу автобусы для приема беженцев из Украины. Однако в Замосце оказалось, что желающих поехать в Швецию не хватает. Собрано 72 из запланированных 100 украинцев. Это были люди в возрасте от 2 до 72 лет, пишет УРА-Информ со ссылкой на Dagens Nyheter.

– Они слышали, что в Швеции есть коррупция и мафия, – сообщает один из водителей Энцо Ди Дато.

Волонтер Джимми Хеммингссон высказал мнение, что помимо слухов о расстрелах среди беженцев из Украины существует убеждение, что в Швеции детей забирает государство.

По словам Дэвида Линдквиста, на заполнение первого автобуса, отправленного его компанией в Польшу, ушло три дня. «Это была неожиданная проблема», — сказал он.

Многие люди в странах Восточной Европы слышали, что Мальмё — очень опасный город, а Швеция — страна мафии, где людей убивают каждый день и боятся выходить на улицу, рассказал волонтер.

Ранее мы сообщали, что в Мариуполе требуется полная эвакуация города.

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