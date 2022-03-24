Франция реагирует на действия России: испытание ядерной ракеты

Испытали ракету ASMPA.
Во Франции было проведено успешное испытание модернизированной ядерной ракеты ASMPA. Сообщается, что ракета была размещена на борту истребителя Rafale, который взлетел с 120-й авиабазы в Казо на юго-западе Франции.
Франция успешно испытала модернизированную ядерную ракету ASMPA для включения в воздушный компонент французской стратегии сдерживания, пишет УРА-Информ.
Комментаторы отмечают, что арсенал ядерного сдерживания укрепляется в связи с развязанной Россией войной на Украине.
Министр вооруженных сил Флоренс Парли сообщила об испытаниях ASMPA в среду. «Ракета, разработанная французским производителем, была размещена на истребителе Rafale, который взлетел с авиабазы 120 в Казо на юго-западе Франции», — говорится в сообщении. Он должен войти в состав вооружений Воздушно-космических сил стратегического назначения и Ядерных ВВС ВМФ.
Ядерная ракета класса «воздух-земля» средней дальности ASMPA была введена в эксплуатацию в 2009 году и должна быть заменена системой класса «воздух-земля» следующего поколения (ASN4G) примерно в 2035 году.
Франция — единственная страна в Евросоюзе, имеющая ядерное оружие, которое может применяться как подводными лодками с баллистическими ракетами (SNLE), так и Rafale, оснащенными ASMPA.
Ранее мы сообщали, что украинские военные уничтожили большой российский корабль.
Average Rating