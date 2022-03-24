Война в Украине: главные итоги 23 марта

Очередная ночь вторжения России в Украину позади. Ночью Владимир Зеленский подвел итоги месяца борьбы украинцев за свободу. В свою очередь министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что “не ожидает прорыва в ходе саммита НАТО в четверг”. И как всегда уже крылатая фраза – РУССКИЙ ВОЕННЫЙ КОРАБЛЬ Больше информации на портале Матрица Свободы: https://myc.news/russkij_voennyj_korabl. Там вы […]

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Очередная ночь вторжения России в Украину позади. Ночью Владимир Зеленский подвел итоги месяца борьбы украинцев за свободу. В свою очередь министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что “не ожидает прорыва в ходе саммита НАТО в четверг”. И как всегда уже крылатая фраза – РУССКИЙ ВОЕННЫЙ КОРАБЛЬ Больше информации на портале Матрица Свободы: https://myc.news/russkij_voennyj_korabl. Там вы всегда узнаете последние новости войны в Украине.

Заявление Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский в видео, размещенном в Facebook в четверг ночью, вновь призвал НАТО к дополнительной помощи в борьбе с рф. Он также выразил благодарность всем людям в мире, которые поддерживают Украину. – Саммиты НАТО, ЕС и G7 покажут, кто друг, а кто предатель, – сказал он с улицы в Киеве. Он также призвал людей во всем мире «выйти на улицы» и продемонстрировать свою поддержку Украине, начиная с 24 марта.

Ситуация на фронте. Слова Пентагона

Представитель Пентагона заявил в среду, что украинцам удалось оттеснить российские войска с восточной стороны Киева на расстояние более 50 км от города. К северу от столицы, добавил он, россияне практически прекратили свои атаки и начали рыть окопы. Он также подчеркнул, что, по данным Минобороны США, основные усилия россиян в настоящее время сосредоточены на востоке Украины, в том числе на Донбассе. По данным Пентагона, с начала вторжения Россия уже выпустила по Украине более 1200 ракет, а ее арсенал ракет класса “воздух-земля” сократился примерно до 50 процентов.

Более 7 миллионов украинцев покинуло свои дома

Война в Украине продолжается уже месяц. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила в четверг, что подтвердила 64 случая атак на медицинские учреждения в Украине в период с 24 февраля по 21 марта. В результате 15 человек погибли и 37 получили ранения.

По данным ВОЗ, за один месяц войны внутренне перемещенными лицами стали почти 7 миллионов украинцев, а каждый третий страдает хроническим заболеванием. Украину покинули 3,6 млн беженцев.

Саммит НАТО

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в среду вечером, что не ожидает прорыва во время саммита НАТО в четверг. Однако глава украинской дипломатии не намерен прекращать дальнейшие обращения к Альянсу с просьбой закрыть воздушное пространство Украины.

В тоже время кроме военных действий в Украине рф продолжает и другую войну. Гибридная война с Украиной продолжается на протяжении уже восьми лет и также не заканчивается. Пропаганда на оккупированных территориях продолжается.