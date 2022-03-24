Общество

Украинские военные уничтожили большой российский корабль (ВИДЕО + ФОТО)

Корабль доставлял военный груз в оккупированный Бердянск.

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Украинские военные сегодня, 24 марта, провели очень успешную операцию. Они сумели уничтожить большой военный российский корабль, который находился в порту в оккупированном Бердянске.

ВСУ сообщили о том, что уничтожен крупный десантный корабль “Орск” Черноморского флота оккупантов. При этом после поражения судна пожар перекинулся на другие корабли, топливо и боеприпасы, пишет УРА-Информ со ссылкой на Украинскую Правду.

Рано утром жителя города начали сообщать о том, что в порту горит российский корабль. После этого вооруженные силы подтвердили уничтожение корабля.

В социальных сетях местные жители сообщают, что один корабль утонул, еще два пылают, а вместе с ними уничтожен склад боеприпасов и цистерны с топливом.

В ОГА позже подтвердили, что удар был нанесен около 7:00. Повреждены еще два корабля, уничтожен резервуар на 3000 тонн топлива. Пожар перекинулся на склад боеприпасов врага.

Ранее мы сообщали, что в Ирпень вернулась украинская полиция.

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