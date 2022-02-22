Политика

В этом году Зеленский потеряет власть – в «ОПЗЖ» раскрыли, по какому сценарию пойдет Украина

Многие политики в Украинском государстве начали записывать свои обращения к лидеру нации и не только. Не остались в стороне и политики из фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь», где высказались о довольно тревожном сценарии для официального Киева.

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Об этой информации сообщил народный депутат Илья Кива в своем Телеграме, передает «УРА-Информ».

В самом начале нардеп отметил, что Зеленский должен вспомнить о том, какая судьба сложилась у лидера Грузии Михаила Саакашвили. Более того, Кива не исключил, что не только Зеленскому, но и всему его окружению придется очень трудно уже в 2022 году.

«В этом году Зеленский потеряет власть. Будет бегать с собственным окружением, включая Ермака и Тимошенко, по ближайшему зарубежью. Безусловно, его партнеры с Запада вытянут из него то, что было награблено и вывезено. Это примерно несколько миллиардов долларов. Затем же и вовсе арестуют. Верные же друзья наряду с соратниками дадут все показания, чтобы им предоставили свободу, а самого Зеленского посадят в Украинском государстве на 10-12 лет», — написал Кива.

В конце же одиозный представитель «ОПЗЖ» добавил, что к 60 годам Зеленского, все же, выпустят. Однако в дальнейшем он будет развлекать людей с помощью юмористических сцен.

«В истории же его запомнят в качестве примера бесконечного идиотизма, а также гордыни», — заключил Кива.

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