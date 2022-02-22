В Украине внезапно похвалили Путина: СМИ раскрыли, кто решился на это

Российским президентом Владимиром Путиным вчера, двадцать первого февраля были признаны боевики на Донбассе. У цивилизованного мира это вызвало возмущение.
Об этой информации сообщил «Телеграмм Егоровой», передает Ura-inform.
А одиозная украинская телеведущая Снежана Егорова имеет другое мнение. В своём Telegram-канале она публично расхвалила диктатора, более того назвала его «героем нашего времени». Ещё Егорова очень порадовалась за жителей Донбасса, так как, она считает, что «туда пришел мир».
«Друзья мои, прекрасные! Я знаю, что вы поверите! Сегодня я целый день до вечера слушала апокалипсис. Откровение Иоанна Богослова. Потом объяснения и размышления о нем Андрея Ткачева. А в это время Путин подписал указ о признании «Л/ДНР»! Бог в помощь! Пусть будет мир на земле Донбасса!» – написала Егорова.
Далее телеведущая еще больше опозорилась, тем что, проживая на территории Украины, публикует видеообращение Путина и называет его «героем нашего времени»:
«Историческое решение героя нашего времени! Мир Донбассу!»
«Без обманчивого пафоса, герой нашего времени!»
Напомним, ранее сообщалось, Снежана Егорова сделала скандальное заявление: «Я поддерживаю Путина».
Average Rating