В Украине внезапно похвалили Путина: СМИ раскрыли, кто решился на это

Российским президентом Владимиром Путиным вчера, двадцать первого февраля были признаны боевики на Донбассе. У цивилизованного мира это вызвало возмущение.

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Об этой информации сообщил «Телеграмм Егоровой», передает Ura-inform.

А одиозная украинская телеведущая Снежана Егорова имеет другое мнение. В своём Telegram-канале она публично расхвалила диктатора, более того назвала его «героем нашего времени». Ещё Егорова очень порадовалась за жителей Донбасса, так как, она считает, что «туда пришел мир».

«Друзья мои, прекрасные! Я знаю, что вы поверите! Сегодня я целый день до вечера слушала апокалипсис. Откровение Иоанна Богослова. Потом объяснения и размышления о нем Андрея Ткачева. А в это время Путин подписал указ о признании «Л/ДНР»! Бог в помощь! Пусть будет мир на земле Донбасса!» – написала Егорова.

Далее телеведущая еще больше опозорилась, тем что, проживая на территории Украины, публикует видеообращение Путина и называет его «героем нашего времени»:

«Историческое решение героя нашего времени! Мир Донбассу!»

«Без обманчивого пафоса, герой нашего времени!»

Напомним, ранее сообщалось, Снежана Егорова сделала скандальное заявление: «Я поддерживаю Путина».