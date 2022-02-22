Стало известно, какие ещё страны «признали» «Л/ДНР»: Жители ОРДЛО в смятении

Вечером 21 февраля президентом Российской Федерации Владимиром Путиным был подписан указ о «признании независимости» оккупированных Донецкой и Луганской областей .

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Об этой информации сообщил Donpress, передает Ura-inform.

Стало известно, что вслед за Россией «признали независимость» временно неподконтрольных украинскому правительству территорий Донецкой и Луганской областей еще такие страны как :Венесуэла, Куба и Никарагуа. Жители так называемой «Л/ДНР» восприняли такую новость с иронией. В социальных сетях они комментируют и делятся данной «радостной» вестью:

«Можно сказать, что все мировые гиганты», — иронизируют жители оккупированного Донецка.

Большая часть из них «переживают», что свое решение по признанию так называемых «республик» Донбасса не сказали еще Северная Корея и Вануату.

«Отличная компания, Северной Кореи в этом списке не хватает только», — пишут дончане.

«Мы также ждем официальной позиции Гватемалы!» — добавил еще один автор.

Напомним, ранее сообщалось, Путин разрешил ввод войск в Украину: регулярные части РФ открыто вторгаются на украинские территории.