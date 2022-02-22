Общество

Министр обороны обратился к украинским военным: «Впереди тяжёлые испытания, будут потери»

Сегодня, 22 февраля министр обороны Украины Алексей Резников обратился к бойцам ВСУ.

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Об этой информации сообщил «Заявление Резникова», передает Ura-inform.

Им было заявлено, что украинцы непременно одержат победу, так как они на своей родной земле.

Резников отметил, что со стороны Кремля сделан очередной шаг к возрождению ССР. С новым Варшавским пактом и новой Берлинской стеной. И единственное, что его отделяет от этого так это Украина и её армия.

«Впереди тяжелые испытания. Будут потери. Придется пройти через боль, преодолеть страх и уныние. Но мы непременно победим, так как мы на родной земле и за нами правда»,-написал Глава ведомства.

С его слов, на данный момент все усилия военно-политического руководства государства и командования ВСУ направлены на то, чтобы укрепить оборону.

«В частности, на максимальное привлечение помощи украинских партнеров, часть из которой нами уже получена», — добавил министр обороны.

Так же он добавил, что многие, руководствуясь эмоциями, будут подталкивать к хаотическим решениям.

«Мы сделаем всё, чтобы не допустить этого. Наша сила — в единстве и уверенности. С холодной головой. Сохраняем спокойствие. Держим строй», — сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, В ОРЛО уже потребовали от Киева вывести войска с Луганской области, иначе будут предприняты соответствующие меры.

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