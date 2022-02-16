Признание «ЛДНР» Россией: в Кремле прокомментировали обращение Госдумы к Путину

По его мнению, признание «ЛДНР» не коррелируется с минскими соглашениями

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Президент России Владимир Путин уже получил обращение Госдумы Российской Федерации о признании «ЛДНР», также он принял его к сведению. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает УРА-Информ.

«Какого-то четкого регламента на сей счет не существует. Президент обращение получил, он на него отреагировал, он принял его к сведению… Признание „ДНР“ и „ЛНР“ не коррелируется с минскими соглашениями. Это действительно так», — заявил Песков.

Ранее сообщалось, что подразделения украинской армии развернули на подступах к украинскому государству для прикрытия крупных городов от возможного наступления со стороны России.