Общество

«Все силы обороны Украины приведены в боевую готовность»: чего ожидать украинцам

Война не пугает украинцев, нация готовится к бою

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Подразделения украинской армии развернули на подступах к украинскому государству для прикрытия крупных городов от возможного наступления со стороны России. Об этом заявил украинский журналист Юрий Бутусов, передает УРА-Информ.

«Все силы обороны Украины приведены в боевую готовность. Отменены все отпуска, армейские бригады развернуты на подступах для прикрытия больших городов от возможного российского наступления. Войска получили полный комплект боеприпасов, все военнослужащие получили приказ передвигаться исключительно с оружием», — отметил он.

Данные космической разведки, как отметил Бутусов, пока не показывают отступления военных России от украинской границы.

«Я сейчас нахожусь на Донбассе. Вижу, как наши воины сосредоточены. Угроза атаки здесь не вызывает лишней нервотрепки. Читают новости и иронизируют над теми, кто оставляет в такое время свою Родину», — добавил он.

По данным разведки западных союзников Украины, в Кремле готовили удар в первом часу 16 февраля и подчеркнул.

«Война не пугает украинцев, нация готовится к бою. Ждем», — подчеркнул журналист.

Ранее сообщалось, что украинское правительство может отказаться от «минских соглашений», если они их не устраивают. 

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