Гиркин не верит в признание Россией «ЛДНР»: он озвучил причины

Если признание произойдет, то это будет означать акт агрессии РФ в отношении Украины

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«Бывший глава минобороны ДНР» Игорь Гиркин заявил, что считает маловероятной возможность признания Российской Федерацией «ДНР и ЛНР». Об этом он заявил в интервью российским СМИ, передает УРА-Информ.

Он считает, что признать временно оккупированные территории Донбасса невозможно, так как большая его часть контролируются украинскими властями.Также он считает, что признание «республик Донбасса» будет означать открытую агрессию РФ против Украины.

«Решение Госдумы о признании ЛНР и ЛНР с высокой вероятностью, до столкновения России с Украиной, будет объявлено несвоевременным. Поэтому говорить о том, что случится признание ДНР и ЛНР я бы не стал», — добавил он.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин уже получил обращение Госдумы Российской Федерации о признании «ЛДНР», также он принял его к сведению.