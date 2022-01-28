Порошенко отправляется на фронт: экс-президент сообщил, что привезет с собой в зону ООС

Бывший президент Украинского государства и по совместительству нынешний лидер партии «Европейская Солидарность» опубликовал важное сообщение. В нем народный депутат признался, что готовится к поездке прямо к фронтовой линии.

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Об этой информации сообщил Порошенко в своем Телеграме, передает «УРА-Информ».

В самом начале экс-президент начал издали. Он сообщил, что он вместе с коллегами продолжает заниматься волонтерской деятельностью. Более того, Порошенко добавил, что уже в 6-й раз он собрал вместе со своими помощниками комплект оборудования для фронта. По его словам, речь идет о батальонном комплексе видеонаблюдения, который в теории может спасти множество жизней людей.

«В следующий день мы вместе повезем это на фронт оборудование. Мы делаем это для нашего общего дела. Мы хотим обеспечить единство государство, сплоченность его. Мы хотим продемонстрировать нашим партнерам на международном уровне, что Украина является единой. Мы – сильные. Ведь только сильная Украина способна дать Путину сдачу», — заключил экс-президент еще 27 января.

Таким образом, учитывая вышеописанное заявление, уже сегодня он должен прибыть на фронт вместе со своими коллегами и волонтерами. При этом неизвестно, чем именно дальше там будет заниматься экс-президент.

На этом фоне примечательно то, что Порошенко сделал еще несколько публикаций уже сегодня, 28 января. Там ничего не было сказано о фронте. Он демонстрировал ролики из апелляционного суда, а также критику в сторону президента страны Владимира Зеленского. Некоторые люди на этом фоне восприняли, что Порошенко попросту сделал очередной вброс. Однако, возможно, экс-лидер страны еще сделает соответствующее заявление или пост в соцсетях.

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